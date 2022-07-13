За скоєне обом чоловікам загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна

На чернівецькій автозаправці затримали двох перевізників ухилянтів закордон. Від охочих уникнути мобілізації чоловіки брати по 10 тис. доларів, за ці гроші обіцяли незаконно перевезти призовників до Молдови. Зараз обом перевізникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Як у середу, 13 липня, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури, мешканці Чернівців організували схему переправлення закордон чоловіків, які мали намір уникнути служби в армії.

«Чоловіки організували незаконний перетин державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану. Свої послуги зловмисники оцінювали у розмірі від 10 000 доларів США з людини», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, мешканці Чернівців збиралися переправити через кордон України з Молдовою громадянина призовного віку. Їх затримали під час зустрічі з клієнтом на території АЗС у Чернівцях, коли фігуранти справи отримували гроші.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України). За скоєне обом фігурантам справи загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна та із забороною займатися певною діяльністю на три роки.