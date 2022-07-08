За скоєне чоловікові загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна

Поліція затримала мешканця Буковини, який організував схему ухилення від мобілізації до війська. За даними правоохоронців, чоловік брав від призовників по 3 тис. євро та обіцяв за ці гроші вирішити питання з мобілізацією у військкоматі. Буковинця затримали під час одержання частини суми від ухилянта. Наразі фігурант перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує вісім років тюрми з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 8 липня, повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, мешканець Буковини за 3 тис. євро обіцяв повпливати на працівників військкомату, щоб чоловіки, які хочуть уникнути мобілізації, не були призвані до війська.

«Затриманий обіцяв вплинути на службовців центру комплектування та соціальної підтримки для прийняття «правильного» рішення. За певну винагороду фігурант обіцяв «вирішити питання» щодо непризову чоловіків до лав ЗСУ. Вартість такої послуги становила 3 тис. євро», – йдеться у повідомленні ДСР.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що буковинець сприяв тому, щоб для ухилянтів у військкоматі проставили відповідні відмітки у військових квитках про непридатність до служби у війську.