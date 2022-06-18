За скоєне 38-річній мешканці Чопа загрожує до дев'яти років тюрми

На Закарпатті СБУ затримала 38-річну жінку із Чопа, яка підробляла для призовників довідки про непридатність до служби в армії. За фальшиві документи закарпатка брала по 12 тис. доларів з особи: шість тисяч безпосередньо за довідку та ще шість – після перетину кордону. За скоєне мешканці Закарпаття загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Про затримання 38-річної жінки повідомила прес-служба СБУ Закарпаття у суботу, 18 червня. За даними Служби безпеки, за 12 тис. доларів фігурантка справи обіцяла сфальсифіковані документи, що забезпечать безперешкодний перетин кордону для чоловіків призовного віку. Жінку затримали під час одержання частини суми. У прес-службі поліції Закарпаття інформують, що затримання 38-річної жінки відбулося у п’ятницю, 17 червня. З місця події слідчі вилучили гроші, якими один із призовників розрахувався із за карпаткою за пакет підроблених документів, а також та інші речові докази.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що йдеться про 38-річну мешканку Чопа, що на українсько-угорському кордоні. «Встановлено, що жінка за 12 тис. доларів США обіцяла надати громадянину довідку про непридатність до військової служби для подальшого безперешкодного перетину кордону через пункти пропуску. За домовленістю, половину суми «ухилянт» мав сплатити наперед, а решту – після успішного виїзду за межі України», – зазначають у прокуратурі.

За даними правоохоронців, жінку затримали у селі Соломоново під час отримання 6 тис. доларів США. Наразі вона перебуває у СІЗО, затриману звинувачують у правопорушенні за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до схеми.