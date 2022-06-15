Підроблені документи чоловік купив через соцмережі за 2,8 тис. доларів

Закарпатські прикордонники затримали 44-річного мешканця Дніпра, який намагався перетнути кордон зі студентським квитком. Під час перевірки виявилося, що довідка про навчання в польському університеті та студентський квиток є підробленими. Чоловік зізнався прикордонникам, що купив фальшиві документи через соцмережі за 2,8 тис. доларів. Крім того, призовник запропонував прикордонника хабар за уникнення відповідальності за пред’явлення підроблених документів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався в Ужгороді, на українсько-словацькому кордоні. 44-річний мешканець Дніпра прикинувся студентом і пред'явив прикордонникам пакет фальшивих документів.

«На паспортний контроль чоловік надав пакет документів здобувача освіти за кордоном. Вони мали бути підставою для його виїзду за межі України у період воєнного стану. Прикордонний наряд засумнівався у дійсності пред’явлених документів», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік придбав пакет документів про навчання за кордоном через соціальні мережі. За студентський квиток, договір про зарахування на навчання та довідку про навчання в одному з університетів Польщі чоловік заплатив 2,8 тис. доларів. Крім того, призовник запропонував прикордонникам забар у 2,7 тис. євро. Чоловіка затримали та викликали на місце події поліцію.

44-річного мешканця Дніпра звинувачують в одразу трьох кримінальних злочинах – за ст. 336 (ухилення від призову за мобілізацією), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Підроблені документи та гроші поліція вилучила, з пункту пропуску 44-річного дніпрянина забрали поліцейські.