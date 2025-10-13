Майже половина українців не хочуть після війни бачити у політиці Зеленського та Порошенка

45% українців не хочуть, щоб після завершення війни чинний президент Володимир Зеленський та його попередник Петро Порошенко продовжували політичну кар’єру. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Опитування тривало з 19 вересня по 5 жовтня 2025 року. Участь у соціологічному дослідженні взяли 1008 респондентів війком від 18 років. Опитування відбувалось методом телефонних інтерв’ю.

За даними КМІС, 41% українців вважають, що Володимир Зеленський має продовжити політичну кар’єру після війни. Зокрема, на думку 25% опитаних, Зеленський має продовжувати перебувати на посаді президента. Водночас 36% респондентів, вважають, що після завершення війни йому краще піти з політики. 14% українців заявили, що бажають кримінального переслідування Володимира Зеленського.

При цьому 46% українців хочуть, щоб Петро Порошенко пішов з політики після війни. 23% опитаних хочуть, щоб він продовжував політичну кар’єру, зокрема, 9% українців прагнуть бачити лідера партії «Європейська солідарність» на посаді президента або прем’єр-міністра. Водночас 23% українців прагнуть кримінального переслідування Петра Порошенка.

«Загалом 45% респондентів не бачать в політиці після війни ні Зеленського, ні Порошенка. Ще 46% бачать у політиці когось одного, але не хотіли б, щоб у політиці лишався другий. Причому більше тих, хто хотів би, щоб лишався Зеленський. Так, 32% вважають, що в політиці має залишитися Зеленський, але Порошенко. Навпаки хотіли б 14%. І лише 9% відповіли, що хотіли б, щоб в політиці залишилися Зеленський та Порошенко», – зазначили соціологи.

Крім того, зазначають у КМІС, 32% опитаних хочуть кримінального переслідування Зеленського, або Порошенка, або їх обох. При цьому з 32% респондентів переслідування обох хочуть 5%, а ще 27% – переслідування когось одного. Соціологи зауважують, що 32% – це доволі великий запит на кримінальне покарання, проте 68% українців не хотіли б кримінального переслідування ні Зеленського, ні Порошенка.

«Ми бачимо, що і у випадку Зеленського (як представника нинішньої влади), і у випадку Порошенка (як представника опозиції) багато українців хотіли б, що вони дали дорогу новим лідерам. Інший важливий момент, на який ми б хотіли звернути увагу – це доволі м’яке уявлення українців про вихід чільних діячів з політики. Тобто здебільшого мова йде про те, щоб дати можливість просто піти з політики та зосередитися на благодійній, міжнародній або сімейній діяльності. Доволі небагато українців вимагають “крові”, тобто на публічному жорсткому покаранні. Такий підхід (просто піти з політики без загрози переслідування) є дуже цивілізованим», – зауважив директор КМІС Антон Грушецький.

Антон Грушецький також наголосив, що Зеленський має високий рівень довіри в серед українців. Крім того, більшість громадян проти проведення виборів найближчим часом, що вказує не те, Зеленський зберігає високу легітимність як голова держави на період до завершення війни.

Нагадаємо, у вересні цього року соціологи КМІС здійснили опитування, результати якого показали, що 52% громадян України вважають, що діяльність фракції «Слуга народу» перешкоджає розвитку держави.