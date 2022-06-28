За скоєне чоловікові загрожує до семи років тюрми із конфіскацією майна

48-річного представника однієї із благодійних організацій підозрюють у незаконному продажі автомобілів, які призначалися для Збройних сил України. Попередньо відомо, що чоловік продав волонтерці чотири позашляховики для армії. Автівки були ввезені в Україну як гуманітарна допомога. За скоєне мешканцю Буковини загрожує до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у вівторок, 28 червня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, на початку червня 48-річнийпредставник благодійної організації ввіз на територію України чотири позашляховики: Nissan Navara Rally Raid, Mercedes-Benz ML, Mitsubishi L200 і Toyota Rav4. Усі автомобілі були привезені як гуманітарна допомога, проте чоловік згодом продав машини волонтерці, які шукала автівки для армії.

«Дізнавшись, що мешканка Буковини займається волонтерською діяльністю та шукає транспортні засоби для військових потреб, «благодійник» запропонував жінці придбати наявні автівки. Саме під час передачі коштів за останній з проданих автомобілів поліцейські затримали зловмисника», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнюють, що 48-річний буковинець отримав майже півмільйона гривень з продажу чотирьох позашляховиків. За інформацією Чернівецької обласної прокуратури, це була налагоджена схеми збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога.

«Продавали автомобілі особам, які шукали транспорт для ЗСУ. Після одержання неправомірних коштів по акту приймання-передачі передавали автівки військовим частинам, як гуманітарну допомогу на безоплатній основі», – додають у прокуратурі.

Представнику благодійної організації вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.