За скоєне підприємцю загрожує до дев'яти років ув'язнення

Поліція затримала 54-річного підприємця з Тисмениці, який організував схему втечі ухилянтів закордон. Чоловік разом зі спільником вносив підроблені дані військовозобов’язаних чоловіків до системи «Шлях». Безпосередньо до кордону ухилянтів доправляв інший зловмисник. За скоєне підприємцю загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Як у четвер, 27 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, підприємець мав спільника, який вносив неправдиві відомості в інформаційну систему «Шлях». За це військовозобов’язаний мав заплатити підприємцю 5 тис. доларів: спочатку 2 тисячі авансу, а решту суми – після перетину кордону.

«Діючи за вказівками організатора, ухилянт прибув до пункту пропуску «Шегині» у Львівській області, де пересів до автомобіля BMW з невідомою особою задля подальшого виїзду за межі України. Під час переслідування поліцейській авто заблокували. В подальшому його вилучили з місця події», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканні 54-річного підприємця поліцейські вилучили докази злочинів. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Наразі йому загрожує до дев'яти років ув’язнення із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Поліція наразі встановлює спільників підприємця.