Закарпатські прикордонники затримали ухилянта, який мав намір виїхати з України під виглядом спортсмена-каратиста. Чоловік під час перевірки на кордоні пред’явив документи про відрядження до Словаччини для участі у турнірі з карате. Виявилося, що документи були підроблені, за них призовник заплатив 4 тис. доларів.

Як у вівторок, 25 квітня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, чоловік їхав до Словаччини поїздом. Під час перевірки запевняв прикордонників, що він спортсмен і їде закордон для участі у турнірі з карате.

«Чоловік прямував потягом до Словаччини начебто на турнір з карате. У ході спілкування з правоохоронцями він розповів, що придбав «липові» документи через Телеграм-канал за 4 тис. доларів», – йдеться у повідомленні.

Того ж дня на цій же ділянці кордону, але на автомобільному пункті пропуску в Ужгороді прикордонники затримали двох військовозобов’язаних чоловіків, які вдавали із себе непридатних до служби в армії та мали при собі документи про інвалідність. Виявилося, що чоловіки купили фальшиві документи про інвалідність за 1,4 тис. та 2 тис. доларів.

На усіх затриманих склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного рили кордону України). Також у їхніх діях вбачають ознаки кримінального злочину за ст. 358 ККУ (підробка документів). Відповідні повідомлення прикордонники надіслали до поліції. Надалі справою займатимуться слідчі.