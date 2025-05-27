Правопорушником виявився 62-річний місцевий мешканець

Поліцейські затримали чоловіка, який зірвав прапори з алеї Героїв у сквері навпроти Львівської ОВА на вул. Винниченка. На нього склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Як повідомили у вівторок, 27 травня, у поліції Львівщини, поліцейські зреагували на відео, поширене напередодні в соцмережах, де невідомий чоловік зірвав прапори з меморіалу на алеї Героїв, що у сквері на вулиці Винниченка у Львові.

«Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 62-річний місцевий мешканець. На чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – повідомили в поліції Львівщини.

Порушнику загрожує штраф у розмірі від 51 до 119 грн, громадські роботи або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. Прапори повернули на меморіал.