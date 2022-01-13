Екс-президента Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні терористичній організації

Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що його підзахисного не викликали до суду. Раніше ДБР повідомляло, що підозрюваний у держзраді екс-президент ухиляється від явки до суду.

«Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють. Тому що не викликали. Навпаки, до цього часу приховують текст ухвали про затримання. Бояться відповідальності», – написав він у Facebook ввечері 12 січня.

Раніше 12 січня ДБР повідомило, що Порошенку досі не обрали запобіжного заходу, бо той ухилився від явки до суду. Обирати запобіжний захід планують у день його повернення в Україну – 17 січня.

Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Відомо, що Петро Порошенко певний час перебував у Польщі, а пізніше поїхав до Бельгії. Раніше він повідомляв, що повернеться в Україну 17 січня і тоді планує зустрітися із генпрокуроркою.