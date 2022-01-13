Адвокат Порошенка заявив, шо екс-президента не викликали до суду
Раніше ДБР повідомляло, що Петро Порошенко ухиляється від явки до суду
Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що його підзахисного не викликали до суду. Раніше ДБР повідомляло, що підозрюваний у держзраді екс-президент ухиляється від явки до суду.
«Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють. Тому що не викликали. Навпаки, до цього часу приховують текст ухвали про затримання. Бояться відповідальності», – написав він у Facebook ввечері 12 січня.
Раніше 12 січня ДБР повідомило, що Порошенку досі не обрали запобіжного заходу, бо той ухилився від явки до суду. Обирати запобіжний захід планують у день його повернення в Україну – 17 січня.
Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.
Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.
17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.
Відомо, що Петро Порошенко певний час перебував у Польщі, а пізніше поїхав до Бельгії. Раніше він повідомляв, що повернеться в Україну 17 січня і тоді планує зустрітися із генпрокуроркою.