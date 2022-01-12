П’ятий президент Петро Порошенко повернеться в Україну 17 січня

П'ятому президенту України, народному депутату від «Європейської солідарності» Петру Порошенку, якого підозрюють в державній зраді, планують обирати запобіжний захід у день його повернення в Україну – 17 січня. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань ввечері у середу, 12 січня.

У ДБР розповіли, що Порошенку досі не обрали запобіжного заходу, бо той ухилився від явки до суду. У Бюро нагадали, що ухиляння Порошенком від явки до суду може надати підстави слідчому судді ухвалити рішення про обрання найсуворішого запобіжного заходу.

«Ухилення п'ятим президентом України від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу», – додали в ДБР.

Слідчий за погодженням з в.о. Генпрокурора звернувся до Печерського райсуду Києва з клопотанням про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Розглянути клопотання про запобіжний захід, який передбачає утримання під вартою з альтернативою арешту в мільярд гривень, планують в день повернення нардепа, яке він анонсував на понеділок, 17 січня.

У чому звинувачують Петра Порошенка?

Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у Європу. Було відомо, що Петро Порошенко певний час перебував у Польщі, а пізніше поїхав до Бельгії.