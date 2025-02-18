Громади у 2024 найчастіше купували для військових дрони

За 2024 рік територіальні громади України найбільше допомагали силам оборони із закупівлею дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Дані про закупівлю засобів надали 262 громади (в Україні є 1469 територіальних громад). Вони витратили на БпЛА та РЕБи за перші три квартали 2024 року 1,6 млрд грн. Авторами дослідження є аналітичний Центр розвитку інновацій та громадська ініціатива «Голка».

«Усі ці роки місцеве самоврядування розуміє, що хоч функція оборони – державна, але громади посильно долучаються і допомагають. Якщо подивитися на те, що громади закуповують для фронту, то можна сказати сміливо, що у нас є армія дронів саме від громад. А це дозволяє зберегти живу силу – людей», – сказав заступник директора Центру розвитку інновацій з питань аналітики та ІТ Михайло Лейченко.

Також гроші спрямовували на закупівлю транспорту, броні та фортифікацій. На них 262 громади витратили майже мільярд гривень.

Як змінювалися пріоритети громад у витратах на Сили оборони. Інфографіка «Голки»

Згідно з дослідженням, з початку повномасштабного вторгнення допомога силам оборони від громад щороку зростала. Зокрема, за 2024 рік 262 громади витратили на 900 млн грн більше, ніж у 2023 році. Зазначимо, що у порівнянні з 2022 роком майже вдвічі знизились витрати на бронежилети, тепловізори та пальне. Водночас за 2024 рік громади більше витрачали на фортифікаційні споруди.

У дослідженні йдеться, що розмір допомоги зростав попри те, що 2024 року місцеві бюджети не отримували «військового» ПДФО (йдеться про податки, які сплачують силовики та військові). Ці гроші парламент повернув до державного бюджету.