Колишній президент Польщі Анджей Дуда став членом наглядової ради фінтех-компанії ZEN.com. Про це у неділю, 19 жовтня, він розповів в інтерв'ю Puls Biznesu.

53-річний Анджей Дуда, який залишив посаду президента у серпні 2025 року, став членом наглядової ради фінтех-компанії ZEN.com. Вона була заснована у 2018 році Давидом Рожеком, співзасновником G2A, що базується у Литві. Компанія позиціонує себе як Zero Effort Non-bank – платформу для швидких онлайн-платежів і багатовалютних операцій. Фінтех має ліцензію у Литві, співпрацює з Aion Bank і працює у 28 країнах ЄС.

Як розповів експрезидент, він отримує від держави 12 тис. злотих, що становить приблизно 3300 доларів. Однак він не готовий йти на пенсію і хоче використати свій досвід для підтримки розвитку технологій та інновацій. При цьому Дуда наголосив, що не планує повертатися до активної політики.

«Мені сьогодні 53 роки, і я ще не думаю про пенсію. Після років державної служби я хочу використати свій досвід для підтримки розвитку технологій та інновацій, які мають реальний позитивний вплив на економіку», – додав він.

Дуда уточнив, що його роль у компанії матиме наглядовий характер. Він планує стежити за дотриманням регуляторних вимог і підтримувати розвиток фірми на міжнародному рівні.

У вересні стало відомо, що Дуда спробує себе у ролі телеведучого та стане автором і ведучим програми на Kanał Zero.

«Дуда запише 16 епізодів на 16 актуальних тем. Десятки інтерв'ю, моментальні знімки, ситуації. Спогади та погляд на актуальні проблеми», – розповідав журналіст Кшиштоф Становський.

Зазначимо, Анджей Дуда обіймав посаду президента Польщі з 6 серпня 2015 року по 6 серпня 2025 року. 6 серпня у Сеймі пройшла церемонія інавгурації нового президента Польщі Кароля Навроцького. Того дня політик склав присягу та офіційно заступив на пост президента.