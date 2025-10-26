Наумов у жовтні 2025 року переїхав до Австрії

Регіональний австрійський суд Корнойбурга найближчим часом розгляне питання екстрадиції колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова. Про це у суботу, 25 жовтня, повідомило Державне бюро розслідувань.

Відомство не називає імені ексгенерала, але ЗМІ пишуть, що мова йде саме про Наумова.

«Державне бюро розслідувань та Міністерство юстиції України підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії щодо застосування цього правового механізму», – йдеться у повідомленні.

Детективи бюро заявили, що Наумов у жовтні 2025 року переїхав до Австрії після того, як відбув річний термін ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства. Про переїзд ексгенерала були поінформовані австрійські колеги.

«Завдяки чіткій взаємодії з Офісом Генерального прокурора та Мінюстом України необхідні для екстрадиції документи були оперативно підготовлені та передані компетентним органам республіки Австрія», – додали у повідомленні.

Якщо Австрія погодить екстрадицію, Наумов зможе постати перед українським судом.

Справа Андрія Наумова

Нагадаємо, Наумова, який втік з України за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії, затримали в Сербії на початку червня 2022 року. Під час його огляду поліція виявила гроші та діаманти, які, імовірно, походять від злочинної діяльності. Ексгенералу висунули звинувачення у відмиванні грошей у Вищому суді Ніша. В жовтні того ж року Україна попросила Сербію про екстрадицію посадовця. Втім, країна відмовилася видати його, апелюючи до того, що в Україні ексгенералу загрожуватиме небезпека.

У вересні 2023 році Вищий суд сербського міста Ніш засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. У грудні того ж року він вийшов з-під варти, проте отримав заборону покидати країну через розгляд апеляційної скарги на вирок.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще перебуваючи на посаді начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, журналісти «Схеми» публікували розслідування про набуття Наумовим елітного майна, вартість якого була значно вищою за офіційні доходи держслужбовця.

У жовтні 2022 року українські правоохоронці вказували, що Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС. У травні 2024 року ДБР повідомило Наумову про підозру у незаконному збагаченні на понад 32 млн грн. У серпні Інтерпол оголосив Наумова у міжнародний розшук.