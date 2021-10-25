Глобальна ініціатива COVAX «значною мірою провалилася» через нерівність у доступі до вакцин між багатими і бідними країнами. Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією ЗМІ, мільйони людей в найбідніших країнах світу ще не отримали жодного щеплення проти коронавірусу, в той час, як жителі найбагатших країн вже можуть пройти ревакцинацію.

«Багаті країни отримали в 16 разів більше вакцин від Covid-19 на душу населення, ніж бідні країни, які покладаються на програму COVAX, підтриману ВООЗ», – йдеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що така нерівність може привести до зростання захворюваності та появи більш вірулентних штамів, а також загальмувати відновлення економіки у світі.

Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила забезпечити бідні країни тестами та медикаментами для хворих на Covid-19 за низькою ціною.

Ймовірно, йдеться про препарат «молнупіравір» виробництва американської Merck і її партнера Ridgeback Biotherapeutics. Це експериментальний препарат у вигляді таблеток, який може стати першими широко доступними ліками проти Covid-19.

Ціна 10 доларів за курс «молнупіравіра», яку хоче забезпечити АСТА, є дуже низькою. Для порівняння, уряд США вже замовив «молнупіравір» на 1,7 млн курсів лікування за 1,2 млрд доларів, тобто один п'ятиденний курс обійшовся у 700 доларів.