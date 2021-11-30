Королева Єлизавета ІІ на зустрічі з колишнім генерал-губернатором Барбадосу, Сандрою Мейсон, яка стала першою президенткою країни

У ніч з понеділка на вівторок, 30 листопада, острівна карибська держава Барбадос, головою якої досі офіційно була королева Великої Британії Єлизавета II, стала республікою. Про це повідомляє ВВС.

Це відбулося в рамках конституції, що допускає такий поворот подій, і Букінгемський палац вже заявив, що поважає рішення Барбадосу.

Як повідомляється, на Барбадос прилетів принц Чарльз, офіційний представник королеви, а також її наступник в ролі глави Співдружності, добровільного об'єднання суверенних держав, в яке входять Великобританія і майже всі її колишні домініони, колонії і протекторати (Барбадос залишиться в складі цієї співдружності).

Принц взяв участь в урочистій церемонії переходу повноважень глави держави від королеви до генерал-губернатора Сандри Мейсон, яка стане першою президенткою країни. Після прощального салюту штандарт королеви був спущений з флагштока, і Барбадос став республікою.

The Prince of Wales has arrived in #Barbados ahead of celebration events to mark Barbados’ transition to a Republic within the Commonwealth.



HRH is greeted by a Guard of Honour and the National Anthems are played. pic.twitter.com/TsD3dSh1QB — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 29, 2021

Сотні людей вишикувалися вздовж Чемберленського мосту у столиці країни Бріджтауні. З цієї нагоди над багатолюдною площею Героїв пролунав салют із 21 гармати під гімн Барбадосу.

#BREAKING: The Queen’s Standard has been lowered for the final time in Barbados; will be replaced with the Presidential Standard



Government House will now be called State House - will be the home of the President pic.twitter.com/EHK6CXNTrU — Kevz Politics (@KevzPolitics) November 30, 2021

Присутність принца Чарлза на цій церемонії була необов'язковою, проте він вирішив нанести цей візит, щоб продемонструвати, що тісні узи, що зв'язують дві країни, не слабшають.

Цього дня до країни приїхала співачка барбадоського походження Ріанна, яку премʼєр-міністр нагородив званням Національного героя Барбадосу. У вересні 2018 року Ріанна стала послом Барбадосу, вона опікувалась освітою, туризмом та інвестиціями.

Барбадос – держава в Центральній Америці на острові Барбадос в Карибському морі в групі Малих Антильських островів. Площа острова становить 430 км², населення – близько 300 тис. людей.

Барбадос здобув незалежність в 1966 році, однак, як у випадку з багатьма іншими колишніми колоніями Великої Британії, королева залишалася офіційним главою держави. Проте, на острові ніколи не припинялися дискусії про можливість стати республікою.

Для оцінки можливості переходу до республіканської форми правління на Барбадосі в 1979 році була заснована спеціальна комісія, але тоді вона дійшла висновку, що народ не бажає розлучатися з монархією.

Проте вже в 1998 році Комісія з перегляду конституції Барбадосу рекомендувала острову статус республіки, а тодішній прем'єр країни Фрейндель Стюарт відкрито заявив, що настав час здійснити перехід від монархії до республіки.

Досі останньою країною, яка прибрала королеву Єлизавету ІІ з посади глави держави, був Маврикій у 1992 році. Наразі вона залишається монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та 14 країн, включно з Австралією, Канадою, Новою Зеландією і Белізом.

У Карибському басейні королева є главою держави Антиґуа і Барбуда, Багамських островів, Ямайки, Гренади, Сент-Люсії, Сент-Вінсенту і Гренадіни.