У ніч з понеділка на вівторок, 30 листопада, острівна карибська держава Барбадос, головою якої досі офіційно була королева Великої Британії Єлизавета II, стала республікою. Про це повідомляє ВВС.

Це відбулося в рамках конституції, що допускає такий поворот подій, і Букінгемський палац вже заявив, що поважає рішення Барбадосу.

Як повідомляється, на Барбадос прилетів принц Чарльз, офіційний представник королеви, а також її наступник в ролі глави Співдружності, добровільного об'єднання суверенних держав, в яке входять Великобританія і майже всі її колишні домініони, колонії і протекторати (Барбадос залишиться в складі цієї співдружності).

Принц взяв участь в урочистій церемонії переходу повноважень глави держави від королеви до генерал-губернатора Сандри Мейсон, яка стане першою президенткою країни. Після прощального салюту штандарт королеви був спущений з флагштока, і Барбадос став республікою.

The Prince of Wales has arrived in #Barbados ahead of celebration events to mark Barbados’ transition to a Republic within the Commonwealth. HRH is greeted by a Guard of Honour and the National Anthems are played. pic.twitter.com/TsD3dSh1QB

Сотні людей вишикувалися вздовж Чемберленського мосту у столиці країни Бріджтауні. З цієї нагоди над багатолюдною площею Героїв пролунав салют із 21 гармати під гімн Барбадосу.

#BREAKING: The Queen’s Standard has been lowered for the final time in Barbados; will be replaced with the Presidential Standard



Government House will now be called State House - will be the home of the President pic.twitter.com/EHK6CXNTrU