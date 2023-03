На польсько-білоруському кордоні досі не припиняються спроби нелегального проникнення мігрантів. Про це повідомили в Прикордонній службі Польщі.

Як розповіли у відомстві, білоруські служби постійно допомагають нелегалам потрапити до Польщі. Зокрема, вони підвозять іноземців до кордону, позначають місце перетину та дають інструменти, щоб перерізати огорожу.

Цього разу польські прикордонники виявили переправу, якою пробиралися нелегали з території Білорусі. Це були люди з Афганістану та Сирії.

