Прикордонники зупинили бус для перевірки оперативної інформації

На дорозі Шегині – Волиця, що веде до пункту пропуску на кордоні з Польщею, у водія мікроавтобуса Mercedes вилучили майже 1400 пляшок алкоголю. Він не зміг пояснити походження товару, як і те, куди його везе. Водій не надав відповідних супровідних документів, тому весь вантаж буса вилучили.

Автомобіль зупинили прикордонники спільно з представниками ДФС для перевірки оперативної інформації.

«Оглядали транспортний засіб охоронці кордону. У вантажному відсіку автівки були упаковки з алкогольними напоями, які чоловік перевозив без відповідних документів. Усього він перевозив 1385 пляшок (майже 690 л) оковитої сумнівного походження», — повідомили у прес-службі ДПСУ.

фото Держприкордонслужби

Триває перевірка за ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).