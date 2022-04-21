Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв переговори з Владіміром Путіним до домовленостей з крокодилом. Джонсон застеріг, що Україні важко буде вести переговори про мир із настільки ненадійним лідером, інформує PAP.

«Як можна вести переговори з крокодилом, коли він тримає твою ногу у пащі? Це складність, з якою борються українці. Дуже важко уявити собі, як українці сьогодні можуть вести перемовини з Путіним, беручи до уваги очевидний брак його доброї волі для цього», – заявив Борис Джонсон журналістам у середу.

Британський прем’єр наголосив, що Путін може вести переговори лише тоді, коли здобуде сильні позиції в Україні, але у такому випадку лідер країни-агресора може спробувати вдруге атакувати Київ.

Якщо ж йдеться про українську сторону, то Джонсон вважає, що президент Володимир Зеленський прагне повного виходу російських військ зі сходу України. Прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що Зеленський міг би розглянути розмови на тему Криму, який Росія анексувала у 2014 році.

Джонсон також наголосив, що народ України повинен самостійно вирішувати своє майбутнє. «Нічого про Україну не повинно вирішуватись без участі України», – зазначив Борис Джонсон.

Нагадаємо, Велика Британія є одним із найближчих союзників України у боротьбі із російською агресією. Борис Джонсон одним з перших лідерів країн запровадив найжорсткіші санкції проти росіян та надає Україні пряму військову допомогу. 9 квітня Борис Джонсон без попередження прибув до Києва, демонструючи таким чином свою підтримку Україні та українцям, які борються із російськими окупантами.