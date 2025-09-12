Про допомогу повідомила Іветт Купер під час візиту до Києва

Велика Британія надасть ще 142 млн фунтів (близько 164 млн євро) для підтримки України взимку та протягом 2026 року. Про це повідомила у п’ятницю, 12 вересня, міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер під час візиту до Києва.

За її словами, 100 млн фунтів (близько 115 млн євро) спрямують на:

гуманітарну допомогу цивільним у прифронтових зонах,

захист вразливих груп населення,

на допомогу тим, хто постраждав від російських обстрілів.

Гроші витрачатимуть на відновлення водо- та теплопостачання, збереження робочих місць та зміцнення стійкості України під час зими.

Решту 42 млн фунтів (близько 48 млн євро) спрямують на ремонт електромереж та захист газової та енергетичної інфраструктури напередодні зими.

Крім цього, Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Його спрямували проти ще 70 суден, які використовувалися для транспортування нафти. Також обмеження торкнулися 30 компаній і людей, які причетні до постачання російській армії обладнання, що використовується в системах озброєння, включаючи одну китайську компанію.

Нагадаємо, 9 вересня стало відомо, що Велика Британія протягом року фінансуватиме виробництво дронів великої дальності для українських військових.

На початку вересня повідомляли, що уряд Великої Британії направив 1 млрд фунтів (понад 1,3 млрд доларів) із доходів заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.