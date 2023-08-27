Газові та нафтові платформи між Кримом та Одесою можуть використовуватися як передові військові бази

На тлі високої напруженості у Чорному морі відбуваються бої між морськими та повітряними силами України та РФ за стратегічно важливі газові та нафтові платформи між Кримом та Одесою. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря. Платформи експлуатуються компанією «Чорноморнафтогаз» (так звані «вишки Бойка» – ред.), які захопила проросійська окупаційна влада в Криму під час анексії 2014 року», – йдеться в повідомленні

Британська сторона відзначає, що платформи мають цінні вуглеводневі ресурси.

«Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, посадкові майданчики для гелікоптерів і для розміщення ракетних систем великої дальності», – стверджують британські фахівці.

Між українськими і російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи

«Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україна завдала ударів по кількох платформах, контрольованих Росією. І РФ, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами», – йдеться у зведенні.

Повідомлення про удари військ ЗСУ по бурових установках незаконно привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка», надходять з червня минулого року. Йдеться про колишні вишки дочірньої компанії «Нафтогаз України» – «Чорноморнафтогазу», які розташовані в Одеському родовищі, за 100 км від узбережжя Одеської області та за 150 км від Криму. У 2014 році під час анексії Криму РФ захопила ці бурові платформи, які перебували у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. За допомогою радіотехнічної розвідки окупанти проводили звідти спостереження за надводною ситуацією.