Правоохоронці на кордоні затримали співорганізатора, провідника та трьох клієнтів нелегального бізнесу

Житель Чернівецького району спільно із знайомими організував нелегальне перевезення чоловіків призовного віку в Румунію. За свої послуги з одного клієнта брав від 3 до 5 тис. євро. Працівники поліції спільно з прикордонниками затримали його у Чернівцях, а ще одного співорганізатора, провідника та трьох чоловіків зловили у селі Просіка недалеко від кордону.

Організатором незаконного перетину виявився 38-річний житель села Верхні Петрівці. Знаючи про те, що чоловіки призовного віку не можуть виїздити закордон, він спеціально шукав бажаючих і пропонував їм свої послуги. Цього разу поїхати в Республіку Румунію зголосилося двоє жителів Чернівецької області та один з Сумської області.

«Правоохоронці з’ясували, що організатор трансферу використовував власний автомобіль марки Toyota RAV-4 та автівку знайомого Hyundai Santa Fe. Зловмисників затримали вчора, 2 травня, у селі Просіка співробітники поліції ГУНП в Чернівецької області спільно з працівниками Чернівецького прикордонного загону», – повідомили в ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Головного організатора нелегального бізнесу правоохоронці викрили у м. Чернівці. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

«В ході проведеного обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили документи, мобільні термінали та грошові кошти, отримані злочинним шляхом», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

Наразі 38-річний буковинець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Суд найближчим часом має обрати йому запобіжний захід та ухвалити арешт на автомобілі, якими він переправляв ухилянтів за кордон. За вчинення вказаного злочину порушнику загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.