Господарі планують подати позов в суд

На Буковині чоловік застрелив собаку своїх сусідів з пневматичного пістолета. Свій вчинок пояснив страхом, що пес нападе на його овець. Поліцейські оштрафували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами, проте власники застреленого лабрадора не погоджуються зі штрафом і збираються судитися зі стрільцем.

Інцидент трапився 22 вересня в селищі Путила Вижницького району, повідомляє «Суспільне. Чернівці». Господарі знайшли свого лабрадора мертвим біля подвір'я, помітили рану від пострілу і повідомили про це поліцію. Правоохоронці встановили, що собаку з пневматичного пістолета застрелив сусід потерпілих. За його словами, лабрадор зайшов на його приватну територію, тож чоловік намагався захистити своїх овець, бо боявся, що пес на них нападе. Пістолет у чоловіка поліцейські вилучили.

Поліцейські склали на стрільця адміністративний протокол за статтею про жорстоке поводження з тваринами, за яким передбачено штраф від 3400 до 5100 гривень. Проте власники собаки з таким покаранням не погоджуються та збираються судитися з сусідом.

Поранений собака намагався дійти до дому

«Куля пройшла через легені, собака помер не одразу. Він був поранений, відчував біль та ще старався добігти додому», – написала дочка господарів пса Леся Дроняк в Instagram. За її словами, пес жив у її батьків не на прив’язі три роки та не був агресивним.

Зазначимо, що за жорстоке поводження з тваринами в Україні також передбачена кримінальна відповідальність – обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.