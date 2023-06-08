Волонтери для тварин закупили їжу та вакцини

В Чернівецьку область з підтоплених районів Херсонщини евакуювали 105 тварин. Це коти та собаки, яких волонтери знайшли біля затоплених приватних будинків, а також безпритульні тварини. Їх активісти UAnimals привезли в «Дім милосердя» в Хотині до відомої благодійниці Юлії Попович.

Волонтери UAnimals також допомогли закупити вакцини, засоби для обробки та катетери на загальну суму майже 60 тис. гривень. «Притулок "Дім милосердя" прийняв понад 100 тварин з Херсона та області, яких ми евакуювали раніше. В них є також своїх понад 90 тварин. Звернулись із проханням закупити препарати для обробки, вакцини та катетери. Допомогли закупити на суму 59 756,00 гривень», — повідомили на офіційній сторінці в Facebook UAnimals.

Керівниця притулку Юлія Попович повідомила, що для розміщення усіх тварин необхідні додаткові вольєри.

«Посмішка крізь сльози. 105 тварин приїхали до нас разом з Uanimals. Місць, щоб врятувати більше, катастрофічно не вистачає. Я відкриваю збір на вольєри, корма, і все що буде необхідне для тварин. Ми разом, і ми все зможемо!», — додала волонтерка Юлія Попович.

За два дні вже вдалося прилаштувати 25 тваринок. Люди, дізнавшись, що до притулку привезли тварин з підтопленого Херсона, самі прийшли забрати їх в новий дім. Ще частину кошенят і цуценят найближчими часом відвезуть до Хотинської фортеці і там серед відвідувачів намагатимуться знайти для них господарів.

Також у притулку почалося будівництво нових вольєрів, для того, щоб можна було розмістити більших тварин. Тож наступні дні у Хотині очікують на приїзд волонтерів UAnimals з новими врятованими домашніми улюбленцями.