На Буковині ув'язнили чоловіка за допомогу ухилянтам в перетині державного кордону. Спільники буковинця підшуковували клієнтів, а він мав провести їх до кордону. Сторожинецький районний суд присудив чоловіку покарання два роки в'язниці з конфіскацією майна.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що спільник обвинуваченого 5 грудня 2022 року підшукав двох чоловіків призовного віку, які хотіли утекти з України.

Згідно з розробленим планом обвинувачений мав забезпечити піше переправлення цих людей через державний кордон України. За це чоловіку заплатили 400 євро. Наступного дня спільник доставив двох ухилянтів у місцевість під назвою «кут Урсоя» в селі Іжівці Чернівецького району. Чоловікам там провели інструктаж, після чого обвинувачений довіз їх на своєму авто ВАЗ 2105 до лісу на околиці села, а потім звідти вони всі разом пішли до кордону з Румунією.

«Через 5 годин організатора незаконного переправляння та двох ухилянтів затримали прикордонники на відстані 200 метрів від лінії розмежування українсько-румунського кордону», – йдеться у вироку Сторожинецького районного суду від 22 вересня.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і щиро розкаявся у скоєному. Попросив зарахувати кошти застави в розмірі 161 тис. грн зарахувати на підтримку Збройних сил України і суворо не карати. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, добровільно здійснив пожертвування на ЗСУ, а тому виніс пом'якшений вирок.

Буковинцю присудили два роки позбавлення волі та конфіскацією майна, за виключенням житла. На вирок може бути подана апеліція.