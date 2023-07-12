«Львіварня» – унікальний інтерактивний музей пивоваріння та сучасний арт-центр, що налічує понад 1000 експонатів

PJSC Carlsberg Ukraine оголосив старт пошуку партнера для реконструкції та управління рестораном, баром, крамницею пива та сувенірів у Львові на вулиці Клепарівській, 18.

Львівська пивоварня – одна з найбільш старовинних пивоварень країни. Її промислові будівлі входять до списку культурних цінностей ЮНЕСКО. Поруч із нею розташований музейно-культурний комплекс пивної історії «Львіварня» – унікальний інтерактивний музей пивоваріння та сучасний арт-центр, що налічує понад 1000 експонатів. Тут же – поруч із музеєм та пивоварнею – розташований ресторан «Хмільний дім Роберта Домса», що потребує реконструкції, свіжих ідей та переосмислення.

Мета компанії – забезпечити спільно з новим партнером цілісну екосистему унікального пивоварного досвіду, що супроводжуватиметься поглибленням знань, екскурсіями, формуванням культури пивоспоживання та гастродосвідом у оновленому ресторані.

Компанія очікує від потенційного партнера спільну реалізацію таких задач:

Реконструкція і запуск ресторану з класичною та оригінальною крафтовою продукцією

з класичною та оригінальною крафтовою продукцією Запуск роботи фірмового пивного магазину

Обслуговування бару та літньої тераси в музеї «Львіварня»

в музеї «Львіварня» Забезпечення роботи сувенірної крамниці в музеї «Львіварня»

в музеї «Львіварня» Розробка комплексної концепції роботи з трафіком відвідувачів по локації

Усі вимоги до потенційних учасників тендеру можна знайти за посиланням. Дата закінчення прийому пропозицій — 17:00, 14.07.2023. Пропозиції необхідно направляти на електронну адресу: Oleksii.Petrovskyi@carlsberg.ua. Уточнення та запитання щодо проекту направляти на електронну адресу: Galyna.Dorosh@carlsberg.ua.

Довідково:

Carlsberg Ukraine — частина Carlsberg Group, однієї з провідних пивоварних Груп у світі з великим портфелем брендів пива та інших напоїв. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові. В портфель Carlsberg в Україні входять пиво, алкогольні та безалкогольні напої таких торговельних марок, як "Львівське", Carlsberg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Seth&Riley's Garage, та інші. Під час війни в Україні Carlsberg Group прийняла рішення про припинення бізнесу в росії та вихід із ринку. Carlsberg Group, Carlsberg Foundation та Tuborg Foundation перерахували 75 мільйонів данських крон на допомогу Україні. Carlsberg Ukraine реалізувала понад 15 гуманітарних проєктів. З 24 лютого Carlsberg Ukraine почала виробляти питну воду та доставила в регіони понад 4 млн літрів, а після трагедії на Каховській ГЕС щодня виробляє та доставляє воду на потребу населення Південного регіону України, що зіштовхнулося з браком питної води. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті.