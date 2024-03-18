Черга з вантажівок поблизу польсько-українського кордону

З початку блокади кордону польські підприємства, які працюють в Україні, почали втрачати прибутки. Це стосується насамперед будівельних компаній та виробників молочної продукції. Президент міжнародної асоціації польських підприємців в Україні Шимон Ващин [Szymon Waszczyn] зазначив, що збитки сягають сотень мільйонів доларів.

«Ці втрати пов'язані з неможливістю доставити товари й нездатністю бізнесу виконати свої контракти. Я не можу назвати конкретну цифру, але це десятки й сотні мільйонів доларів», – сказав Шимон Ващин на прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі.

Президент асоціації посилається на дослідження Європейської бізнес-асоціації, яка опитала 44 польські компанії, що працюють в Україні. Згідно з дослідженням, внаслідок блокади кордону кожне велике польське підприємство втратило в середньому 700 тис. доларів – йдеться не лише про втрачені прибутки, а й про штрафи за невиконання угод. Шимон Ващин говорить, що від цього насамперед страждає будівельна галузь, і це може вплинути на майбутню співпрацю у відбудові України.

Сайт 300gospodarka цитує Агнєшку Малішевську [Agnieszka Maliszewska] з Польської молочної палати, яка розповіла про збитки для польських виробників молока. За словами Малішевської, привозити польську молочну продукцію погоджуються лише українські компанії. Витрати на логістику значно зросли, оскільки водії змушені їхати через Словаччину та Угорщину, щоб скоротити час маршруту.

Згідно з інформацією Національного центру підтримки сільського господарства Польщі, торік Україна стала другим найбільшим одержувачем польських продуктів серед країн, що не є членами ЄС (після Великої Британії). Доходи від експорту агропродовольчої продукції на український ринок перевищили 1 млрд євро, що на 9% більше, ніж у 2022 році.

«Представники роздрібної торгівлі обмежили промоцію польських товарів, бо не впевнені, що вони вчасно потраплять на полиці. І ми це дуже добре розуміємо, адже коли хтось друкує рекламні газети, він не буде ризикувати, що реклама буде, а товару не буде», – пояснює Агнєшка Малішевська.

Зазначимо, що польські перевізники та фермери блокують кордон з Україною з 6 листопада 2023 року. Вони вимагають скасувати обмеження, які спрямовані на боротьбу зі змінами клімату, заборонити імпорт агротоварів з України, запровадження дотацій на добрива тощо. Найчастіше вимоги мітингарів не мають жодного стосунку до України. Щоб домогтися вимог, 17 березня 2024 року фермери почали блокувати й кордон з Німеччиною.