При необхідності, запровадити дистанційну форму навчання можуть ВНЗ

На Прикарпатті заклади загальної і передвищої освіти переходять на дистанційну форму навчання через різке зростання захворюваності на ГРВІ та грип. Обмежувальні заходи триватимуть з 19 лютого до 4 березня.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, за минулий тиждень в області зафіксували понад 15 тис. нових випадків захворюваності на грип та ГРВІ, що на 22% більше у порівнянні з минулим тижнем.

«Загалом від початку року на грип та ГРВІ на Прикарпатті захворіли понад 118 тис. людей, в тому числі 74 тис. дітей. Наразі 169 закладів загальної середньої освіти і їхніх філій перейшли на дистанційне навчання, з них 9 – на карантині. 59 закладів дошкільної освіти області з 388 – не працюють», – написала Світлана Онищук у Facebook.

Комісія з питань ТЕБ та НС рекомендувала органам місцевого самоврядування разом з Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України моніторити ситуацію і у разі потреби зупинити роботу дитячих садків на Прикарпатті.

Також, при необхідності, запровадити дистанційну форму навчання можуть ВНЗ. Закладам охорони здоров’я в Івано-Франківській області рекомендували обмежити відвідування пацієнтів та запровадити «масковий режим».