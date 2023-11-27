Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі

Під час масованої атаки «Шахедів» на Київ у ніч на 25 листопада постраждав Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ. Про це повідомили в департаменті інформації УГКЦ 26 листопада.

Під час атаки один із «Шахедів» був збитий у Дніпровському районі Києва, неподалік Патріаршого собору Воскресіння Христового і резиденції глави УГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі. Більших руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму.

«Унаслідок дронової атаки на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало», – розповів Департаменту інформації УГКЦ п. Василь Букатюк, директор Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ.

Також постраждала і резиденція глави церкви: «У Патріаршій резиденції та Патріаршій курії пошкоджена фурнітура трьох дверей». Крім того, зафіксовано незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору. На його території зібрали багато уламків безпілотника різного розміру.

«В обмін на подарунки від святого Миколая матимемо оригінальні сувеніри», – зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Окупанти застосували проти областей 75 безпілотників, 74 з яких вдалося збити, більшість – на Київщині.