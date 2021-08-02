КПП «Лужанка» залишився без світла через негоду

Міжнародний прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті, розташований біля кордону з Угорщиною, тимчасово припинив роботу через негоду, повідомило у понеділок, 2 серпня, Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

«У зв’язку з буревієм, який учора пронісся Закарпаттям, сталася поломка на лінії електропередачі. У зв’язку з цим, зараз, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення “Лужанка - Бурегшурань”, що на кордоні з Угорщиною, тимчасово призупинив роботу», – сказано в повідомленні.

У зв’язку з цим, прикордонники закликали громадян на цей час перетинати кордон в інших пунктах пропуску. Прикордонники додали, що вживають заходи щодо відновлення можливості здійснення пропускних операцій.

Негода на заході України: що відомо

Буревій з дощами і грозами пронісся кількома західними областями в неділю, 1 серпня. Внаслідок негоди у Львові загинули двоє молодих людей та були повалені десятки дерев. Негода призвела до знеструмлення сотень населених пунктів у семи областях, більшість з яких – на заході України. Внаслідок цього сталася затримка руху низки потягів.