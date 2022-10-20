У Хмельницькому суттєво зменшили кількість електротранспорту на маршрутах: із 105 тролейбусів протягом дня містом курсуватимуть тільки 40 тролейбусів, ввечері – лише 20. Причина такого рішення – критична ситуація в енергетиці через постійні російські обстріли.

Як у четвер, 20 жовтня, повідомила прес-служба комунального підприємства «Електротранс», наразі йдеться про зменшення кількості тролейбусі на один день. Кількість тролейбусів на маршрутах удень зменшать зі 105 до 40, ввечері – до 20. Разом із тим, у вечірню годину-пік містом курсуватиме 60 тролейбусів.

«У зв’язку із критичною ситуацією в енергетичній сфері країни і міста, з метою недопущення аварійних ситуацій сьогодні змушені протягом дня суттєво зменшувати випуск тролейбусів. Після години пік, тобто, після 10:30 зменшуємо кількість тролейбусів до 40 машин. З 16:30, у час-пік маршрутами міста курсуватимуть 60 тролейбусів. З 20:00 – 20 тролейбусів», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, для економії електроенергії у кількох містах західних областей України зменшили кількість електротранспорту на маршрутах. Зокрема, йдеться про Рівне, Чернівці, Хмельницький. Також у всіх населених пунктах суттєво обмежено вуличне освітлення ввечері та вночі. Крім того, задля економії електрики промисловим підприємствам у Львові пропонують працювати вночі.

Нагадаємо, ввечері, 19 жовтня, компанія «Укренерго» повідомила, що 20 жовтня в Україні вводять обмеження споживання електроенергії через наслідки атак росіян на українську енергосистему. Внаслідок цих ракетних ударів зазнали пошкоджень 30% електростанцій країни.