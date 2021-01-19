«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 19 січня
Суспільство — ZAXID.NET, сьогодні, 21:49 0
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 19 січня:
- Вищий антикорупційний суд повернув Ярославу Дубневичу готівку, вилучену під час обшуку його будинку.
- Як зробити кар’єру на запереченні коронавірусу? Обговоримо, як львівські провокатори і політики використовують тему пандемії задля власної популярності.
- Незаконну капличку у Шевченківському гаю досі не демонтували. Тим часом керівництво музею готується до будівництва сучасної адміністративної будівлі.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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