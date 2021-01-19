У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 19 січня:

Вищий антикорупційний суд повернув Ярославу Дубневичу готівку, вилучену під час обшуку його будинку.

Як зробити кар’єру на запереченні коронавірусу? Обговоримо, як львівські провокатори і політики використовують тему пандемії задля власної популярності.

Незаконну капличку у Шевченківському гаю досі не демонтували. Тим часом керівництво музею готується до будівництва сучасної адміністративної будівлі.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».