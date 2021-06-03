«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 3 червня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 3 червня:
- Усі обговорюють законопроект Президента про олігархів. З’ясуємо, які критерії визначають статус олігарха і як новий закон обмежить їхній вплив на суспільство.
- Представники усіх областей провели окремий конгрес, на якому обрали голову палати місцевих та регіональних влад. Ним став мер Львова Андрій Садовий. Дізнаємось, чим буде займатися.
- До дерибану ділянок у Брюховичах причетна сім’я одіозного митника Івана Бокала, фігуранта санкційних списків РНБО. Нагадаємо деталі цієї історії.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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