У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 3 червня:

Усі обговорюють законопроект Президента про олігархів. З’ясуємо, які критерії визначають статус олігарха і як новий закон обмежить їхній вплив на суспільство.

Представники усіх областей провели окремий конгрес, на якому обрали голову палати місцевих та регіональних влад. Ним став мер Львова Андрій Садовий. Дізнаємось, чим буде займатися.

До дерибану ділянок у Брюховичах причетна сім’я одіозного митника Івана Бокала, фігуранта санкційних списків РНБО. Нагадаємо деталі цієї історії.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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