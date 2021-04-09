У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 9 квітня:

Громадського діяча Сергія Стерненка звільнили від утримання в СІЗО. До розгляду апеляції він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Обговоримо, чи вплинули протести на Банковій на сьогоднішнє рішення суду.

У Львові розпочнуть вакцинацію від ковіду освітян, водіїв громадського транспорту та працівників комунальних підприємств. Наша область залишається серед лідерів за поширенням коронавірусу.

Мешканці будинку скандального забудовника «Ірокс» залишилися без електрики і готові були перекривати вулиці на знак протесту. Дізнаємось обставини конфлікту.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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