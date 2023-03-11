Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов , корумпована країна не має змоги забезпечити фронт

Через власний прорахунок із бліцкригом у Росії почали закінчуватися підготовлені запаси озброєння. Ворог почав шукати допомоги у союзників. Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов написав у Twitter.

«У Росії закінчуються підготовлені запаси зброї. Ракети та військова техніка накопичувалися десятиліттями. Розрахунки були на бліцкриг, а не на бліцутилізацію», – йдеться у повідомленні.

is running out of prepared stockpiles of weapons. Missiles and military equipment have been accumulated for decades. Calculations were for blitzkrieg, not blitzutilization. A corrupt economy is unable to provide the front, foreign aid for terrorist is a priority matter. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 11, 2023

Як зазначив секретар РНБО, корумпована країна не має змоги забезпечити фронт. Саме тому іноземна допомога для терористів стала пріоритетним питанням, додав він.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Данилов заявив, що росіяни провалили «великий» наступ на Україну. Попри 10-денні спроби, зробити новий великий наступ на Україну російській армії не вдалося. За його словами, на сьогодні залишилося лише п'ять напрямків, за якими росіяни досі намагаються вести атаки.