Через власний прорахунок із бліцкригом у Росії почали закінчуватися підготовлені запаси озброєння. Ворог почав шукати допомоги у союзників. Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов написав у Twitter.

«У Росії закінчуються підготовлені запаси зброї. Ракети та військова техніка накопичувалися десятиліттями. Розрахунки були на бліцкриг, а не на бліцутилізацію», – йдеться у повідомленні.

is running out of prepared stockpiles of weapons. Missiles and military equipment have been accumulated for decades. Calculations were for blitzkrieg, not blitzutilization. A corrupt economy is unable to provide the front, foreign aid for terrorist is a priority matter.