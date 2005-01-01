ДФС відмовилася повідомити, чи проходив Порошенко митний контроль під час польоту на Мальдіви

Державна фіскальна служба України відмовила у наданні відомостей, чи проходив президент України Петро Порошенко митний контроль в аеропорту «Київ» у день вильоту на відпочинок на Мальдівські острови та після повернення до України 8 січня.

У відповіді на запит програми журналістських антикорупційних розслідувань «Схеми» митники повідомили, що це інформація з обмеженим доступом.

«Згідно з п. 1-2 ст. 11 Митного кодексу України, інформація, що стосується державної митної справи, отримана органами доходів і зборів, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб’єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України», – йдеться у відповіді прес-служби на запитання журналістів.

У ДФС також зазначили, що інформація щодо перетину кордону громадянами «вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом».

Раніше у своєму розслідуванні журналісти програми «Схеми» виявили, що президент намагався приховати свою поїздку. Зокрема, як стверджували журналісти-розслідувачі, родина Порошенка літала під чужими іменами.

Водночас в Державній прикордонній службі України в понеділок, 22 січня, заявили, що Порошенко таки перетинав кордон на законних підставах, але подробиць не повідомили.