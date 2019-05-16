Директор «Укрпошти» запропонував продати Головпоштамт у центрі Києва

Державний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві й хоче її продати, повідомив її гендиректор Ігор Смілянський на презентації річного звіту компанії в Києві в четвер, 16 травня.

«Головпоштамт нам не потрібен. Навіщо сидіти всій “Укрпошті”, зокрема й головному офісу, в центрі Києва? Вважаю, що в центрі Києва таку чудову будівлю можна набагато краще пристосувати під потреби киян і самого міста. Можна готель побудувати, наприклад», – сказав Смілянський, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, «якщо на те буде воля держави», компанія залюбки продасть історичну будівлю в центрі Києва та переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. При цьому він зазначив, що така стратегія стосується не лише київського, а й інших сортувальних центрів і офісів «Укрпошти» в обласних центрах.

Керівник компанії також сказав, що розміщення Головпоштамту в центрі Києва спричиняє проблеми з доставкою пошти в разі, якщо в столиці відбуваються протестні акції або демонстрації, через які транспорт не може виїхати з Головпоштамту, відповідно, втрачається час доставки кореспонденції.

«Історично пошта працювала через залізницю. Тому всі вони (сортувальні центри в регіонах) біля залізничних станцій. Там можна відкрити чудові офіси, готелі. Й абсолютно не потрібно, щоб туди з’їжджалися всі вантажівки “Укрпошти”, псували цим міський трафік», – вважає гендиректор державного поштового оператора.

За його словами, всі регіональні сортувальні центри вже застаріли, більшість із них багатоповерхові, що значно ускладнює роботу компанії.

Однак, як зауважив Смілянський, для отримання можливості продати невикористовуване або збиткове майно, «Урпошта» має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі компанія не має на це прав.

До слова, раніше інша державна компанія – «Укрзалізниця» – заявила, що майже половина колій, які вона утримує, є збитковими, і можливості їх утримувати компанія більше немає.