Для лікування 7-річної пацієнтки львівської обласної лікарні ОХМАТДИТ потрібні донори крові з рідкісною групою крові ІV (АВ) Rh-. Ліліана Ковальська перебуває в реанімації з діагнозом правець, її стан досі важкий.

«Дуже просимо допомогти нашій дівчинці! Треба прийти в Обласну службу крові на Пекарську, 65 і повідомити, що хочете здати кров для дитини Ковальської Ліліани Андріївни. Далі вам все розкажуть», – повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

Як розповіла ZAXID.NET завідувачка реанімаційного відділення лікарні ОХМАТДИТ Віра Приймакова, стан дитини важкий.

«Стан важкий, без динаміки. Дитина перебуває в медикаментозному сні. Це найважчий випадок правця, який в нас був за весь час роботи», – пояснила лікарка.

Нагадаємо, 7-річна мешканка Мостиського району потрапила в лікарню з правцем 14 липня. Дитина була вакцинована в один рік, ревакцинація їй не проводилася. Дівчинка на штучній вентиляції легень, у медикаментозному сні.

За словами лікарів, найпростіший метод вберегти дітей від цієї важкої недуги – вакцинація. Дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація.