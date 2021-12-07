Egersund Seafood у Львові на вулиці Стрийській, 200А відкритий щодня з 10:00 до 22:00

На вулиці Стрийській, 200А запрацював новий фірмовий магазин норвезьких морепродуктів преміум-класу Egersund Seafood. Львів став другим містом в Україні, де відкрилося представництво торгової мережі: 5 магазинів успішно працюють у Києві вже декілька років. У них найвибагливіший покупець знайде широкий асортимент морепродуктів природного вилову, а також фермерську охолоджену риба з Норвегії та від перевірених партнерів Egersund з інших країн.

Перший магазин мережі у 2014 році в Києві відкрила тодішня прем’єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг. У відкритті ж представництва у Львові взяли участь Надзвичайний і повноважний посол Норвегії в Україні Ерік Сведал, Відповідальний менеджер холдингу Pelagia за Східно-Європейський регіон Ойвинд Сетрен, міський голова Львові Андрій Садовий, а також маркетолог Андрій Федорів, чия агенція займалася розробкою концепції магазинів Egersund Seafood 10 років тому. Львівський магазин є найбільшим магазином морепродуктів в Україні.

«Я вперше відвідав Львів у 2010 році, коли почав працювати з Україною, і він справив на мене велике враження. І щоразу, коли я приїжджав до Львова, відкривав для себе тут щось нове. Тому мені особливо приємно бути присутнім при відкритті нашого магазину у Львові», – зазначив Ойвинд Сетрен.

«Відкриття цього магазину засвідчує зростання попиту на норвезькі рибу та морепродукти преміум-класу. Норвезькі морепродукти зараз доставляють у 150 країн, що робить Норвегію другою найбільшою країною у світі за їх експортом після Китаю. Україна є одним із ринків, які найшвидше розвиваються в експорті норвезької риби та морепродуктів. Приблизно третина імпортованої риби в Україну привезена саме з Норвегії», – додав Ерік Сведал.

Мережа Egersund Seafood входить до складу групи компаній Pelagia – одного з найбільших виробників риби в Норвегії, що у 2021 році відзначає сторічний ювілей. У магазинах мережі можна знайти унікальну для українського ринку бочкову солону рибу, охолоджені й заморожені морепродукти, рибну ікру, рибну бакалію і гастрономію, копчену рибу.

Унікальність магазинів Egersund Seafood полягає у тому, що рибу та морепродукти до них транспортують без посередників напряму від виробника. Від моменту вилову і до потрапляння продукції на прилавок магазину у Львові чи Києві минає не більше 2-4 днів. З 2017 року норвезького лосося до України доправляють літаком – і вже через 48 годин після вилову, транспортування, розмитнення та спеціального контролю він потрапляє у фірмовий магазин.

Фермерську червону рибу вирощують в умовах, максимально наближених до природних: у фіордах, в океанічній, крижаній проточній воді. Крім того, у продукції Egersund Seafood відсутні консерванти та антибіотики – їхнє використання законодавчо заборонене у Норвегії.

Третій рік поспіль Egersund доставляє в Україну ексклюзивний продукт – дикого атлантичного блакитного тунця, якого виловлюють у Норвегії лише у вересні. Цього року компанія виловила 350 таких велетнів, 30 з яких привезли в Україну цілими. Одного з них – вагою 320 кг – можна було побачити на відкритті представництва у Львові.

Магазин Egersund Seafood у Львові на вулиці Стрийській, 200А відкритий щодня з 10:00 до 22:00. Тут також працює ресторан із суші-баром і хоспером, у якому пропонують великий вибір оригінальних і традиційних страв, приготованих зі свіжих морепродуктів. У Egersund можна спробувати або замовити для доставки страви з лосося, дорадо і креветок, суші, роли, футомакі, нігірі, сашимі, а також рибні сендвічі і бургери.