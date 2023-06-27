32-річна Аліна Левченко працювала радницею гендиректора ДП «Антонов» із лютого 2023 року

Державне підприємство «Антонов» звільнило з посади радниці генерального директора дружину народного депутата від партії «Слуга народу» Богдана Торохтія Аліну Левченко. Напередодні стало відомо, що впродовж 2022 року вона придбала елітну нерухомість закордоном.

Про звільнення Аліни Левченко прес-служба компанії повідомила у вівторок, 27 червня. Причини звільнення в компанії не пояснили.

«Відсьогодні, 27 червня, трудовий договір із Левченко Аліною Віталіївною, радницею генерального директора, розірвано», – йдеться в повідомленні.

Раніше журналісти Bihus.Info знайшли докази, що Богдан Торохтій виїжджав під час воєнного стану на відпочинок в Болгарію. У коментарі журналістам він запевнив, що в Болгарію насправді їздив ще до війни, але надіслав як доказ фото з підробленими метаданими. Завдяки Instagram-сторінці Аліни Левченко журналісти з’ясували, що у 2022 році, під час воєнного стану, родина проводила свої відпустки у Болгарії, Еміратах, Греції, Туреччині та Катарі.

Крім цього, у серпні 2022 року Аліна Левченко придбала квартиру та приміщення у курортному місті Несебр в Болгарії. За даними болгарського реєстру нерухомості, сума угоди становила близько 59 тис. доларів США. Втім, згідно з цінами на місцевих сайтах агентств нерухомості, квартира могла б обійтися сімʼї нардепа мінімум у 74 тис. доларів, а приміщення – у 403 тис. доларів. Отже, загальна орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості може становити близько 477 тис. доларів.

Згодом, у жовтні 2022 року, Аліна Левченко купила квартиру площею 68,4 м2. у ЖК «Новопечерська вежа» в Києві, ринкова вартість якої на вторинному ринку становить 114 тис. доларів. У березні 2023 року вона придбала у цьому ж ЖК паркомісце, ринкова вартість якого становить 30 тис. доларів. Після розмови з журналістами зі сторінки дизайн-студії дружини нардепа зникли публікації про дизайн болгарської квартири, а сама Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, нібито задекларовані у 2020 році. Зараз її сторінка у Facebook закрита.

Зазначимо, 32-річна Аліна Левченко є донькою футбольного тренера Віталія Левченка. Раніше вона була помічницею нардепа-соціаліста Сергія Капліна, радницею тодішнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Радницею очільника ДП «Антонов» Аліна Левченко стала в лютому 2023року. Також вона працює головою наглядової ради у ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».