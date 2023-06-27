У 2022 році дружина нардепа купила в Болгарії елітну нерухомість

Від 24 лютого 2022 року нардеп від партії «Слуга народу» Богдан Торохтій перебував за кордоном понад три місяці. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, опублікованому 26 червня.

Завдяки сторінці дружини нардепа Аліни Левченко в Instagram, журналісти з’ясували, коли і на скільки Богдан Торохтій виїжджав за межі України. Зокрема, родина проводила свої відпустки у Болгарії, Еміратах, Греції, Туреччині та Катарі.

У серпні 2022 року Аліна Левченко придбала квартиру та приміщення у курортному місті Несебр в Болгарії. За даними болгарського реєстру нерухомості, сума угоди становила близько 59 тис. доларів США. Втім, згідно з цінами на місцевих сайтах агентств нерухомості, квартира могла б обійтися сімʼї нардепа мінімум у 74 тис. доларів, а приміщення – у 403 тис. доларів. Отже, загальна орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості може становити близько 477 тис. доларів.

Згодом, у жовтні 2022 року, Аліна Левченко купила квартиру площею 68,4 м2. у ЖК «Новопечерська вежа» в Києві, ринкова вартість якої на вторинному ринку становить 114 тис. доларів. У березні 2023 року вона придбала у цьому ж ЖК паркомісце, ринкова вартість якого становить 30 тис. доларів.

Сам Богдан Торохтій відмовився прокоментувати наявність у його дружини нерухомості в Болгарії та запропонував надіслати офіційний запит, відмовившись відповідати телефоном.

Після розмови з журналістами зі сторінки дизайн-студії дружини нардепа зникли публікації про дизайн болгарської квартири, а сама Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, нібито задекларовані у 2020 році.

Нагадаємо, що раніше журналісти знайшли докази того, що депутат виїжджав під час воєнного стану на відпочинок в Болгарію. Сам Богдан Торохтій у коментарі журналістам запевнив, що в Болгарію насправді їздив ще до війни, але надіслав як доказ фото з підробленими метаданими.

Зазначимо, що незадовго до повномасштабного вторгнення Богдан Торохтій був одним із ініціаторів законопроекту №7055, що передбачав заборону на виїзд з країни для народних депутатів України, окрім як за розпорядженням президента для здійснення їх повноважень. Утім цей законопроект так і не був проголосований.