Обом хлопцям загрожує до чотирьох років позбавлення волі

Поліція затримала двох дрифтерів із Коломиї, які побили місцеве подружжя. З’ясувалося, що 47-річний коломиянин із дружиною підійшли до водія, який дрифтував поблизу дитячого майданчика та гучно увімкнув музику, і зробили йому зауваження. Після цього дрифтер із одним із пасажирів побили подружжя. Чоловік наразі перебуває у лікарні, жінці вже надали медичну допомогу. Двох нападників затримали, за скоєне їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як у понеділок, 24 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про бійку надійшов правоохоронцям близько 20:00. Поліцейські встановили, що 47-річний мешканець Коломиї та його 44-річна дружина підійшли до водія автомобіля, який дрифтував поблизу дитячого майданчика та гучно увімкнув музику.

«Окрім водія в салоні перебувало ще двоє пасажирів. Усі місцеві мешканці. Подружжя зробило зауваження молодикам. Керманич та один із пасажирів відреагували неадекватно та в результаті побили подружжя. Опісля з місця події втекли», – йдеться у повідомленні.

Подружжя з травмами доставили до лікарні. Чоловіка госпіталізували, а жінці надали медичну допомогу та відпустили. Нападниками виявилися двоє мешканців Коломиї віком 22 та 24 роки. Молодший із хлопців уже судимий за крадіжки. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинена групою осіб). Наразі вирішується питання про повідомлення хуліганам про підозру, за скоєне хлопцям загрожує до чотирьох років ув’язнення.