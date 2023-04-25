Дрифтери із Коломиї побили подружжя через зауваження про гучну музику
Хуліганів затримали, їм загрожує до чотирьох років ув’язнення
Поліція затримала двох дрифтерів із Коломиї, які побили місцеве подружжя. З’ясувалося, що 47-річний коломиянин із дружиною підійшли до водія, який дрифтував поблизу дитячого майданчика та гучно увімкнув музику, і зробили йому зауваження. Після цього дрифтер із одним із пасажирів побили подружжя. Чоловік наразі перебуває у лікарні, жінці вже надали медичну допомогу. Двох нападників затримали, за скоєне їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Як у понеділок, 24 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про бійку надійшов правоохоронцям близько 20:00. Поліцейські встановили, що 47-річний мешканець Коломиї та його 44-річна дружина підійшли до водія автомобіля, який дрифтував поблизу дитячого майданчика та гучно увімкнув музику.
«Окрім водія в салоні перебувало ще двоє пасажирів. Усі місцеві мешканці. Подружжя зробило зауваження молодикам. Керманич та один із пасажирів відреагували неадекватно та в результаті побили подружжя. Опісля з місця події втекли», – йдеться у повідомленні.
Подружжя з травмами доставили до лікарні. Чоловіка госпіталізували, а жінці надали медичну допомогу та відпустили. Нападниками виявилися двоє мешканців Коломиї віком 22 та 24 роки. Молодший із хлопців уже судимий за крадіжки. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинена групою осіб). Наразі вирішується питання про повідомлення хуліганам про підозру, за скоєне хлопцям загрожує до чотирьох років ув’язнення.