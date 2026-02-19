Внаслідок атаки загорівся резервуар із нафтопродуктами

У ніч на четвер, 19 лютого, Псковська область Росії опинилася під атакою безпілотників. У місті Великі Луки після вибухів спалахнула нафтобаза. Про це повідомили російські телеграм-канали.

В ніч на 19 лютого у російському місті Великі Луки пролунали вибухи під час атаки БпЛА. За даними телеграм-каналів, під удар потрапив об’єкт зберігання пального. Губернатор регіону Міхаїл Ведерніков підтвердив атаку безпілотників, за його словами, дрони нібито вдарили по об’єктах цивільної інфраструктури. Пізніше він додав, що внаслідок атаки загорівся резервуар із нафтопродуктами.

Відомо, що в аеропорту Пскова через атаку запроваджували тимчасові обмеження на польоти. Тоді як місцева влада попереджала про можливі перебої у роботі мобільного інтернету.

Моніторингові канали припускають, що уражений об’єкт може відігравати важливу роль у зберіганні та транспортуванні пального. Також зазначається, що поруч удару проходить стратегічне залізничне сполучення, яке має значення для логістики регіону.

Пожежу на нафтобазі підтверджує аналіз телеграм-каналу ASTRA. За їхніми даними, на нафтобазі над резервуарами було зведено захисну сітку. Однак кілька дронів пробили її, після чого виникла велика пожежа.

«Великолуцька нафтобаза» належить компанії ТОВ «Псковнафтопродукт». Там росіяни зберігають дизельне пальне і бензин для подальшого відвантаження та розподілу до АЗС, підприємств та транспортних компаній.

Міноборони Росії вранці 19 лютого повідомило про збиття 102 українських дронів над Бєлгородською, Брянською, Курською, Ростовською, Астраханською, Саратовською та Воронезькою областями.

Нагадаємо, у ніч на 18 лютого Сили оборони України уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в районі Маріуполя на Донеччині українські військові атакували ЗРК С-300ВМ.