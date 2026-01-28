Будинок у селі Іванковичі Київської області раніше належав президенту Володимиру Зеленському

Дружина народного депутата від «Слуги ароду» Юрія Кісєля, якого НАБУ підозрює в наданні неправомірної вигоди, 1 січня 2026 року передала у власність доньці Ользі Горулько елітний будинок у котеджному містечку «Перлина Італії» під Києвом. Про це у середу, 28 січня, повідомило hromadske у рамках розслідування «Велика конвертація».

Будинок у селі Іванковичі Київської області раніше належав президенту Володимиру Зеленському. У липні 2020 року його разом із землею за 13,5 млн грн купила дружина Кісєля Валентина.

Юрій Кісєль очолює комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, який оперує мільярдними бюджетами на дороги, мости, порти та залізницю. 27 грудня 2025 року НАБУ провело обшуки у комітеті Кісєля та повідомило про підозру депутату. 30 грудня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави.

Після обрання запобіжного заходу 1 січня 2026 року будинок у Іванковичах перейшов у власність його доньки Ольги Горулько. Вона згадується у його деклараціях як Кісєль Ольга Юріївна, хоча після розлучення у 2015 році залишила прізвище Горулько.

Старший юридичний радник Transparency International Україна Павло Демчук пояснив hromadske, що переписування активів після вручення підозри, але до можливого арешту, може розглядатися як ухилення від покарання. Він зазначив, що такі дії часто класифікують як фіктивні правочини, спрямовані на виведення майна з-під потенційного арешту.

«Це доволі складна конструкція, яка доводиться через суд про те, що це фіктивний правочин, він не був спрямований ні на які реальні наслідки, а тільки для того, щоб вивести майно з-під потенційного арешту. Загалом, наше законодавство потрібно трохи вдосконалити для того, щоб конфісковувати злочинні активи тих осіб, які притягаються до відповідальності за корупцію», – додав Демчук.

Нагадаємо, 27 грудня, НАБУ та САП повідомляло про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України.