Рівень алкоголю у водія в 16 разів перевищив допустиму норму

У неділю ввечері, 6 листопада, на вул. Богданівській у Львові патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21093, який їхав без увімкнених фар. Виявилося, що водій був за кермом п’яний. Рівень алкоголю у 16 разів перевищив норму.

За даними патрульної поліції Львівщини, у неділю пізно ввечері на вул. Богданівській патрульні помітили автомобіль ВАЗ 21093, який їхав з вимкненими фарами. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, побачили, що водій був у дуже сильному алкогольному сп'янінні. Прилад Drager показав результат 3,22 проміле, що перевищує допустиму норму у понад 16 разів.

Відео поліції з місця події

На 48-річного мешканця Львівщини оформили протокол за керування у стані сп'яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та винесли постанову за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами (ч. 2 ст. 122 КУпАП).

Загалом за вихідні поліцейські склали 24 протоколи за нетверезу їзду. За 10 місяців цього року на Львівщині зареєстрували 491 ДТП, яка сталася саме через перебування водія у нетверезому стані. У цих ДТП травмувалось 156 осіб та семеро людей загинуло.