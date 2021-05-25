П'яний водій «Лади» спричинив ДТП на Львівщині, у якій постраждали неповнолітні дівчата

У понеділок вночі, 24 травня, у Буську на Львівщині нетверезий 25-річний водій ВАЗ-2105 на швидкості з’їхав в кювет, де автомобіль перекинувся. У ДТП постраждали дві пасажирки авто – 17-річні дівчата.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталась 24 травня близько 1:00 ночі на вул. Воляни у Буську. 25-річний мешканець Золочівського району на автомобілі ВАЗ-2105 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали дві пасажирки автомобіля – 17-річні жительки Буська. Дівчата були доставлені у лікарню. Про важкість травм наразі інформації немає.

Під час медичного освідчення у крові водія було виявлено 2,39 проміле алкоголю, що більше як у 10 разів перевищує допустиму норму.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.