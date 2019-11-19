Двоє людей загинули і 12 постраждали в ДТП з маршруткою і легковиком на Хмельниччині

В ДТП у Дунаєвецькому районі Хмельницької області загинули водій і пасажир лекговика

У Дунаєвецькому районі Хмельницької області у вівторок, 19 листопада, сталася ДТП, в якій загинули двоє людей і ще 12 – постраждали.

ДТП сталася о 7:50 на автодорозі сполученням «Житомир – Чернівці» . Поблизу села Ганнівка Дунаєвецького району зіткнулися легковий автомобіль Kia Cerato та маршрутний пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter сполученням «Панасівка – Дунаївці – Хмельницький».

Внаслідок ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці події. Ще одну пасажирку автомобіля у важкому стані госпіталізували. Крім того, 11 людей, які їхали у маршрутному мікроавтобусі, в тому числі і водій, були доставлені до медичних закладів для обстеження. Попередньо відомо, що п’ятеро з них отримали різні тілесні ушкодження, у однієї з пасажирок зламана рука.

Що стало причиною ДТП – невідомо.