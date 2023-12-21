На Буковині двоє організаторів незаконного переправляння ухилянтів за кордон добровільно на потреби ЗСУ переказали по 200 тис. грн. Окрім того, Хотинський районний суд оштрафував кожного з них на 170 тис. гривень. Також засуджені буковинці відмовилися від своїх застав на користь Збройних сил України.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що двоє буковинців в квітні 2022 року почали незаконного допомагати чоловікам призовного віку виїхати до Молдови. Обвинувачені, жителі села Остриця та міста Хотин зі ще одним спільником зустрілися в Чернівцях з трьома військовозобов'язаними чоловікам.

«Обвинувачені наперед домовилися з ухилянтами про оплату. Троє чоловіків призовного віку, їх “клієнти”, мали заплатити за перетин кордону – 4000 євро, 3500 євро та 1700 євро відповідно», – йдеться у вироку Хотинського районного суду від 18 грудня.

Організатори зробили кілька спроб переправити ухилянтів за кордон. Під час першої спільник, коли вивозив чоловіків в ліс, помітив прикордонників, тому завернув автомобіль назад.

«По приїзду в с. Подвірне Дністровського району до місцевого кладовища, неподалік від державного кордону України напрямку Республіки Молдова, особа-водій, побачивши працівників прикордонної служби України, повернув назад і сказав, що переправлення відбудеться іншого дня», – йдеться в рішення суду.

Наступного разу прикордонники затримали ухилянтів, коли вони намагалися пішки перейти межу. Чоловіки розповіли, хто саме допомагав їм перетнути кордон. Правоохоронці встановили особи організаторів та затримали їх. В суді обвинувачені визнали свою вину. Також під час досудового слідства чоловіки уклали угоду з прокурором. Один з них просив перерахувати понад 170 тисяч гривень застави на підтримку ЗСУ, а також добровільно вніс 200 тисяч гривень на «Армію дронів». Інший підозрюваний вніс понад 190 тисяч гривень застави й також перерахував на дрони 200 тисяч гривень. Водночас суд визнав чоловіків винними та оштрафував кожного на 170 тисяч гривень. Крім цього, конфіскував автомобіль Toyota Avensis.