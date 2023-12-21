Двоє організаторів незаконного переправляння ухилянтів переказали на ЗСУ 600 тис. грн
Хотинський районний суд також оштрафував чоловіків по 170 тис. грн кожного
На Буковині двоє організаторів незаконного переправляння ухилянтів за кордон добровільно на потреби ЗСУ переказали по 200 тис. грн. Окрім того, Хотинський районний суд оштрафував кожного з них на 170 тис. гривень. Також засуджені буковинці відмовилися від своїх застав на користь Збройних сил України.
Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що двоє буковинців в квітні 2022 року почали незаконного допомагати чоловікам призовного віку виїхати до Молдови. Обвинувачені, жителі села Остриця та міста Хотин зі ще одним спільником зустрілися в Чернівцях з трьома військовозобов'язаними чоловікам.
«Обвинувачені наперед домовилися з ухилянтами про оплату. Троє чоловіків призовного віку, їх “клієнти”, мали заплатити за перетин кордону – 4000 євро, 3500 євро та 1700 євро відповідно», – йдеться у вироку Хотинського районного суду від 18 грудня.
Організатори зробили кілька спроб переправити ухилянтів за кордон. Під час першої спільник, коли вивозив чоловіків в ліс, помітив прикордонників, тому завернув автомобіль назад.
«По приїзду в с. Подвірне Дністровського району до місцевого кладовища, неподалік від державного кордону України напрямку Республіки Молдова, особа-водій, побачивши працівників прикордонної служби України, повернув назад і сказав, що переправлення відбудеться іншого дня», – йдеться в рішення суду.
Наступного разу прикордонники затримали ухилянтів, коли вони намагалися пішки перейти межу. Чоловіки розповіли, хто саме допомагав їм перетнути кордон. Правоохоронці встановили особи організаторів та затримали їх. В суді обвинувачені визнали свою вину. Також під час досудового слідства чоловіки уклали угоду з прокурором. Один з них просив перерахувати понад 170 тисяч гривень застави на підтримку ЗСУ, а також добровільно вніс 200 тисяч гривень на «Армію дронів». Інший підозрюваний вніс понад 190 тисяч гривень застави й також перерахував на дрони 200 тисяч гривень. Водночас суд визнав чоловіків винними та оштрафував кожного на 170 тисяч гривень. Крім цього, конфіскував автомобіль Toyota Avensis.