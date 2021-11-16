П'яні хлопці каталися недовго, їх зупинили на сусідній вулиці

Пізнього вечора 15 листопада двоє молодих рівнян сіли у чужий автомобіль, припаркований у центрі Рівного, і поїхали кататися. Поліцейські зупинили їх на сусідній вулиці. 19-річний водій був п’яний, його 17-річний пасажир на вигляд теж. Хлопці сказали, що викрали автомобіль, щоб доїхати додому.

Повідомлення про викрадення автомобіля ВАЗ з вулиці Гетьмана Полуботка у Рівному (район центрального продуктового ринку) надійшло до патрульної поліції близько 23:00 у понеділок, 15 листопада.За одержаним орієнтуванням патрульні швидко виявиливи крадене авто на сусідній вулиці Шевченка. За кермом перебував 19-річний рівнянин, з ним був 17-річний пасажир.

Як повідомляє патрульна поліція Рівненської області, обидвоє хлопців за зовнішніми ознаками були нетверезі і нервувалися. Алкотестер показав у водія 1,24 проміле. Чиє авто, пояснити не змогли, потім розповіли, що вкрали його, щоб доїхати додому. «На водія інспектори склали протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП. На місце викликали слідчо-оперативну групу», — повідомляє патрульна поліція.