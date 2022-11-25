У кущах ховалися двоє юнаків із Волинської області

Закарпатські прикордонники затримали двох ухилянтів, які ховалися у кущах за 100 метрів від кордону зі Словаччиною. Скільки вони там просиділи, невідомо. У прес-службі Чопського прикордонного загону ZAXID.NET уточнили, що затримані – двоє мешканців Волинської області віком 21 та 19 років. Їх затримали вночі четверга, 24 листопада.

Як повідомила прес-служба Чопського прикордонного загону, інцидент стався на кордоні поблизу Ужгорода. Двох юнаків правоохоронці знайшли у кущах за 100 метрів від Словаччини. Під час перевірки виявилося, що двоє хлопців призовного віку є мешканцями Волинської області.

«Правопорушники намагалися сховатися від наряду у кущах за сотню метрів до кордону, однак перехитрити правоохоронців їм не вдалося. Їв виявили, затримали і доставили у прикордонний підрозділ», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Чопського прикордонного загону ZAXID.NET додали, що затриманим мешканцям Волині 19 та 21 рік: «Один із затриманих волинян 2001 року народження, інший – 2003-го. Обох порушників виявили у кущах уночі близько 01:20», – уточнила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

Прикордонники уточнюють, що цієї ж ночі на українсько-словацькій ділянці кордону затримали ще двох ухилянтів – мешканців Київської області. Двоє призовників намагалися пробратися до Словаччини через гори. Для того, аби зупинити порушників, прикордонникам довелося випустити службового собаку.Після з’ясування усіх обставин чоловіків також притягнуть до адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону (ч. 2 ст. 204-1 КУпАП).